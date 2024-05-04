Назван лучший фильм с Одри Хепберн

Лучшим фильмом в карьере голливудской актрисы Одри Хепберн стал «Завтрак у Тиффани» (1961, реж. Блейк Эдвардс), снятый по одноименной повести Трумена Капоте, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. Он также назвал картину одной из лучших лент XX века. Хепберн 4 мая исполнилось бы 95 лет.

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Кто не видел, обязательно посмотрите «Завтрак у Тиффани». Это образец стиля, это фильм-икона для всех модников. В этом фильме Одри Хепберн играет хрупкую, зависимую девушку, требующую внимания. Думаю, что этот фильм — абсолютная классика, и один из лучших фильмов 20-го века, — подчеркнул Григорьев.

Собеседник не исключил, что Хепберн не отличалась от своей героини Холли Голайтли за пределами съемочной площадки. Эксперт отметил, что «красавиц на экране много, но их привлекательность заключалась в пышных формах и волосах, но Хепберн смогла выехать на своей миниатюрности и хрупкости».

Красавиц на экране много, но вся их привлекательность заключается в пышных волосах и пышных формах, а Одри Хепберн — одна из немногих, кто смогла выехать на своей миниатюрности и хрупкости. У нее абсолютно своя ниша. Даже сейчас, я не могу представить, какая актриса смогла бы ее заменить, — подытожил Григорьев.

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