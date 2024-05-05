Актриса Кристен Стюарт снова сыграет в фильме о вампирах

Голливудские актеры Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют главных героев в фильме Паноса Косматоса «Плоть богов». По данным Hollywood Reporter, съемки проекта начнутся уже в этом году.

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В фильме расскажут историю семейной пары, жизнь которой полностью преобразилась после встречи с загадочной женщиной. Она откроет героям сюрреалистический мир, полный тайн и опасностей. Подробности сюжета пока неизвестны, однако сообщается, что проект будет сочетать элементы триллера и вампирской истории.

Стюарт прославилась на весь мир после роли Бэллы в саге «Сумерки». После она снялась во множестве фильмов, включая артхаусное кино.

Оскар Айзек знаком зрителю по участию в таких картинах как «Из машины», «Сцены из супружеской жизни» и «Внутри Льюина Дэвиса».

Компания Warner Bros. Pictures поделилась первым трейлером фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Леди Гага сыграла роль суперзлодейки Харли Квинн. Также известно, что некоторые события картины развернутся в психиатрической больнице Аркхем.

О чем вторая часть, когда состоится премьера и стоит ли ее смотреть — в материале «Вечерней Москвы».