Названы три самых провальных блокбастера года

Супергеройский фильм "Капитан Марвел 2" с треском провалился в мировом прокате, оставив Disney с чистым убытком 237 млн долларов, сообщает Deadline в публикации, посвященной самым финансово неудачным блокбастерам минувшего года.

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Бюджет у "Капитан Марвел 2" был солидный - 270 млн долларов, а выручка как в кинотеатрах, так и с цифрового релиза и продажи копий, составила всего 218 млн долларов.

Стоит отметить, что "Капитан Марвел 2" изначально был слабо востребован зрителями. В первые выходные домашнего проката картина собрала 47 млн долларов, что для блокбастеров считается откровенно плохим результатом. К слову, даже у раскритикованного по всем фронтам "Человека-муравья" показатели сборов на старте составляли 57 млн долларов.

Создатели картины практически сразу обвинили во всем забастовку актеров, в которой участвовали и звезды картины. Они не имели права во время забастовки давать интервью.

Правда, в публикации отмечается, что сам фильм получился сомнительным, создатели картины стремились связать полнометражный фильм с сериалом "Мисс Марвел" и другими проектами студии. Также в упрек авторам фильма ставится режиссерская работа.

Примечательно, что провалился в прокате и "Флэш". Про бюджете 200 млн долларов картина собрала 250 млн долларов. Убытки студии составили 155 млн долларов. Напомним, во время съемок студия Warner Bros. Discovery без особого успеха сосредоточилась на моральном облике Эзры Миллера. В итоге о похождениях актера знает весь мир, что успеху не способствовало.

Финальный фильм про Индиану Джонса тоже не стал хитом. Потери студии оцениваются в 143 млн долларов.