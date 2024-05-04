Вышел новый трейлер сериала «Аколит» по «Звездным войнам»

Компания Disney опубликовала новый трейлер шоу «Звёздные войны: Аколит». Выпуск ролика приурочен к ежегодному празднованию дня «Звёздных войн». В видео показали динамичные боевые сцены, главных персонажей и несколько завораживающих локаций.

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«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

В первый сезон войдут восемь эпизодов. Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу две серии.