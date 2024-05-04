Психолог объяснила исчезновение откровенных сцен из фильмов

Психолог Александра Миллер в разговоре с NEWS.ru пояснила, что откровенные сцены из российских фильмов могли пропасть из-за поколения Z, которое выбирает игры и чтение. Она также не смогла объяснить, почему так происходит на Западе.

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У них все гораздо свободнее, чем у нас. Они возвращаются в СССР. Для меня это откровение — такие тенденции на Западе, — сказала Миллер.

По словам психолога, она писала статью о поколении Z, представителей которого все меньше и меньше интересует интимная жизнь. По ее словам, многие уходят в виртуальную реальность, чтение книг и другую интеллектуальную активность. Она предположила, что пропажа откровенных сцен из фильмов может быть связана с этим.

Странно, подростки теряют интерес к интимной жизни. Например, в Китае с этим очень плохо, как бы странным это ни казалось. Люди уходят в себя — только дом и работа, исключая полностью половую сферу, куда нужно включать чувство, эмоции, если мы говорим о качественном половом акте. Возможно, люди устали от фильмов с чрезмерным количеством откровенных сцен. Когда перебор, тогда тошнит, а если мимолетная эротика, красивая — это не так плохо, — отметила эксперт.

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