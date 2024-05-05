Семь документальных фильмов о еде и здоровом питании

Эти проекты пугают своей реалистичностью и заставят по-другому посмотреть на то, что мы едим.

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Качество пищи, увы, с каждым десятилетием становится всё хуже и хуже. Создатели документальных картин постарались ответить на вопросы — почему так происходит и можно ли найти в современном мире здоровые и экологичные продукты.

«Сахар», Австралия, 2014 год

Режиссёр: Дэймон Гамо

Главные актёры: Дэймон Гамо, Хью Джекман, Милла Бакаитис

Возрастные ограничения: 12+

Если у вас до сих пор были сомнения по поводу вреда сахара, то после просмотра этого документального фильма они развеются окончательно. Режиссёр Дэймон Гамо на собственном примере доказал, как сахар, а в том числе и сахарозаменители, и фруктоза могут нанести колоссальный ущерб здоровью.

Документалист 60 дней сидел на своеобразной и опасной диете, в его ежедневный рацион входило употребление почти 160 граммов сахара. Это примерно 40 чайных ложек! За два месяца Гамо прибавил 10 сантиметров в талии, заработал гепатоз печени, ранние симптомы коронарной недостаточности, а также проблемы с психоэмоциональным фоном. Он стал подвержен резким перепадам настроения, часто испытывал апатию и отмечал снижение работоспособности.

При этом Дэймон обратил внимание, что потребителям не нужно вестись на ту самую маркировку healthy, которая якобы подразумевает отсутствие сахара в продукте.

«Двойная порция», США, 2004 год

Режиссёр: Морган Сперлок

Главные актёры: Морган Сперлок, Бриджет Беннетт, Лиза Ганджу

Возрастные ограничения: 16+

Ещё один документалист-экспериментатор решил на собственном опыте показать, как неправильная еда может навредить здоровью. На этот раз предметом обсуждения стал так называемый «пищевой мусор», то есть фастфуд.

На протяжении месяца Морган питался исключительно бургерами, картошкой фри и другими вредными продуктами. По правилам, если в ресторане быстрого питания ему предлагали двойную порцию, то он не мог отказаться. Отсюда и название фильма. Месяц фастфуда, никакого спорта и еженедельные медицинские обследования — всё это Морган фиксировал на камеру.

На начало съёмок вес 33-летнего Сперлока составлял 84 кг при росте 188 см. За 30 дней эксперимента он набрал лишних 11 килограммов, заработал поражение печени, эректильную дисфункцию, гормональный сбой. А на избавление от лишнего веса Морган потратил год!

«Корпорация «Еда», США, 2008 год

Режиссёр: Роберт Кеннер

Главные актёры: Эрик Шлоссер, Ричард Лобб, Винс Эдвардс

Возрастные ограничения: 0+

Этот фильм получил кучу премий на фестивалях документального кино, его очень благосклонно приняли критики. А вот продуктовые и производственные компании Америки были дико возмущены и вообще собирались подать на создателей в суд. Но дальше пустых словесных угроз дело не дошло. Видимо, аргументы документалистов были более чем весомы, а компании в случае судебных слушаний просто не смогли бы их опровергнуть.

Режиссёр Роберт Кеннер поднял важную тему для американского населения — а именно показал, что большинство продуктов опасны для здоровья. Три года режиссёр собирал информацию, брал интервью, снимал репортажи. Он акцентировал внимание на том, что, к примеру, большие компании экономят на производстве. Забой скота и кур проводится негуманно, а условия, в которых животные содержатся, ужасны. Тех же принципов сильнейшей экономии придерживаются и фабрики по изготовлению круп, зерновых и овощей.

Также Кеннер привёл доказательства того, что на производстве используются химикаты, пестициды. Сами же фабрики и крупнейшие компании умеют хитро обходить законы, выходить чистыми из любых проблем и поставлять свою продукцию по завышенным ценам, выдавая её за экологичную. То есть попросту обманывают людей!

«Земляне», США, 2005 год

Не каждый решится посмотреть этот фильм. Ведь в нём наглядно демонстрируется жестокость по отношению к животным. Скотобойни, эксперименты для научных исследований, производство одежды из натуральной кожи и мехов, дрессировка диких зверей для увеселения зрителей в цирке.

Режиссёр-зоозащитник заручился поддержкой многих голливудских звёзд, которые яро защищают права животных. Актриса Мэгги Кью спродюсировала фильм, Хоакин Феникс читает закадровый текст, а музыкант Моби записал к картине саундтрек. Многие признавались, что после просмотра просто отказались от мяса навсегда.

«Вилки вместо ножей», США, 2011 год

Режиссёр: Ли Фалкерсон

Главные актёры: Ли Фалкерсон, Мэттью Ледерман

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по одноимённой книге, в которой экспертами выступили известные врачи. Их целью было найти взаимосвязь между питанием и хроническими заболеваниями. Один из специалистов — Колин Кэмпбелл, веган со стажем, убеждён, что для человека нет ничего полезнее, чем добротная растительная пища. Отказ от красного мяса и жирной пищи спасёт от диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний — уверяют создатели фильма.

Кстати, именно эти заверения и агитация веганства и вызвали мощную волну критики со стороны других врачей. Они заявили, что животные жиры и белок в умеренных количествах важны и полезны человеческому организму. Растительного же белка недостаточно, чтобы поддерживать здоровье сосудов, мышц и костей. Споры идут и по сей день.

«Сыт по горло», США, 2014 год

Режиссёр: Штефани Зохтиг

Главные актёры: Кэти Курик, Майкл Поллан, Майкл Блумберг

Возрастные ограничения: 12+

Документалисты подняли глобальную тему ожирения. Причём рассмотрели её относительно разных возрастных категорий. Почему толстеют дети и почему именно среди современных подростков больше тучных, тогда как ещё пару десятков лет назад их сверстники даже не знали, что такое лишний вес? Почему молодые люди уже в довольно раннем возрасте начинают страдать от хронических болячек, а старшее поколение словно кремень — держится, кряхтит, но живёт?

Режиссёр подчёркивает — всё дело в питании, в современных продуктах, содержащих в себе кучу консервантов, усилителей вкуса, Е-шек и прочего мусора. В том, что удешевляет изготовление и наносит огромный ущерб человеческому здоровью. А старшее поколение бо́льшую часть жизни прожило на натуральной и экологической пище. В ту пору просто не было так развито производство консервантов.

«В защиту еды», США, Франция, Танзания, 2015 год

Режиссёр: Майкл Шварц

Главные актёры: Хилти Эмми, Майкл Поллан

Возрастные ограничения: 12+

За основу режиссёр взял одноимённую книгу профессора Майкла Поллана. Писатель опубликовал очень занятное исследование. Он несколько лет следил за жизнью австралийских аборигенов, которые из сельской местности переехали в мегаполис. И спустя годы городская жизнь привела их к проблемам со здоровьем и ожирению.

Профессор Поллан провёл параллель между качеством пищи и изменениями в человеческом организме. Аборигены стали покупать ультраобработанные продукты, полуфабрикаты, консервированную еду. То есть с чистой пищи полностью переключились на, грубо говоря, грязную.

Создатели подчеркнули и показали, как важно здоровое питание. Да, отказаться от полуфабрикатов порой бывает трудно, и позволить себе готовые котлеты, например, незазорно. Но не нужно превращать это в традицию. Лучший способ держать себя и своё здоровье в тонусе — готовить самим из хороших продуктов.