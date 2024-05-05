Премьеру «Форсажа 11» перенесли на 2026 год

Недавно «Форсажа 11» Луи Летерье сообщил, что ждать премьеры фильма в ближайшее время точно не стоит — его перенесли на 2026 год. Ранее ожидалось, что боевик выйдет на больших экранах в апреле 2025 года. Слова постановщика передали журналисты издания Colider.

© Кадр из трейлера фильма "Форсаж 10"

Также Летерье поделился, что съёмочный процесс «Форсажа 11» начнётся только в начале следующего года. Летом режиссёр будет работать над небольшим хоррором, однако в сентябре уже должен освободиться.

Над сюжетом 11-й части серии работают Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением 10-й картины франшизы.

Ко всем прочему, в серию полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.