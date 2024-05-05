«Форсаж 11» выйдет только в 2026 году

Заключительная часть франшизы "Форсаж" выйдет на экраны в 2026 году. Об этом сообщил режиссер фильма Луи Летерье.

© Российская Газета

Изначально фильм должен был выйти в апреле 2025 года, но планы изменились. Режиссер в этом году оказался занят на производстве хоррора: "Я заканчиваю свой фильм ужасов 15 сентября, и уже 16 сентября начинаю работу над "Форсажем". Речь, очевидно, идет только о подготовке к съемкам. Сами съемки должны стартовать в начале 2025 года.

В 2026 году исполнится 25 лет с даты выхода первого "Форсажа". Вероятно, датой премьеры "Форсажа 11" будет выбрано 18 июня - в этот же день вышел первый фильм .

Летерье рассказал, что финальный фильм вернется в Лос-Анджелес - место действия первого "Форсажа", что является одновременно намеком на корни франшизы и способом связать сагу с тем местом, где все началось. Когда режиссера спросили, знает ли он о том, чем в конечном итоге завершится франшиза, он ответил: "Да".