Перед третьей «Дюной» Дени Вильнев снимет фильм «‎поменьше»

Перед тем как приступать к работе над третьей "Дюной", Дени Вильнев снимет фильм масштабом "поменьше". Об этом рассказал журналист The Hollywood Reprter в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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Подробности о новом фильме пока не сообщаются.

Это значит, что у Legendary Pictures оказались на паузе сразу две большие франшизы: "Дюна" и "Годзилла против Конга" Адама Вингарда. Эти фильмы собрали в прокате больше миллиарда долларов в этом году.

Сообщается, что Адам Вингард планирует снять боевик "Натиск" для студии A24.