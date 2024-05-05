На 80-ом году жизни скончался режиссер «Союзмультфильма» Горленко

Мультипликатор и режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко скончался в 79 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Музея Победы.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам», — говорится в некрологе.

Горленко участвовал в создании мультфильмов «Сказка о попе и работнике его Балде», «Халиф-аист», «Новые бременские музыканты», «Что случилось с крокодилом?», а также был продюсером мини-сериала «Приключения в Изумрудном Городе».

Деятелю культуры исполнилось бы 80 лет 21 ноября.