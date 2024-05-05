Кинодрама «Семь черных бумаг» на осетинском языке выйдет в прокат 9 мая

Кинофильм "Семь черных бумаг" на осетинском языке режиссера Анатолия Колиева выйдет в прокат 9 мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале по итогам встречи с генеральным продюсером фильма Асланом Сокуровым.

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"Кинолента выходит в большой прокат в День Победы 9 мая. Обязательно посмотрю фильм. Присоединяйтесь! Посмотреть художественную ленту можно будет в кинотеатрах Владикавказа. Показы также пройдут в Алагире и Ардоне", - говорится в сообщении.

Кинолента вошла в список номинантов престижного Московского Международного кинофестиваля.

Фильм снят по мотивам повести осетинского писателя Михаила Булкаты "Семь черных бумаг". В сюжете описаны события 1942 года в небольшом высокогорном осетинском селе. Два брата ждут отца, ушедшего на фронт. Мальчик-почтальон приносит в семьи горцев похоронки. Видя, какое горе приносят черные бумаги, братья подговаривают почтальона прятать похоронки до конца войны. Также в основу сюжета легла личная история дедушки режиссера киноленты Анатолия Колиева.

Главные роли исполнили актеры Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева и театра юного зрителя "Саби". Музыку к фильму написал осетинский певец Алан Макиев, выступающий под псевдонимом Ollane.

Съемки киноленты проходили в восьми селах Северной Осетии. Основной съемочной площадкой стало самое высокогорное село республики - Камунта.