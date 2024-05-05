Нейросеть показала гламурного Шрека — он ходит в розовом и устраивает вечеринки

Нейросетевые фантазеры решили преобразить Шрека и сделать из огра, любящего болото и презирающего светское общество, настоящего ценителя гламура.

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Обновленный персонаж носит одежду исключительно розовых оттенков, желательно с обилием блесток. В его хобби теперь входит посещение СПА и модных вечеринок с дамами, а также шоппинг.

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Шрек даже стал вести здоровый образ жизни. По утрам он пьет сок, после играет в большой теннис, потребляет много овощей и смотрит бьюти-шоу.

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У огра даже появились поклонницы, которые копируют его стиль.

Ранее нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в стиле «Барби», где Драко стал Кеном.