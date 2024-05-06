Почему надо смотреть сериал «Джентльмен в Москве»

На Paramount+ вовсю идет «Джентльмен в Москве» с Юэном Макгрегором. В центре этой псевдоисторической драмы — фигура привыкшего к роскоши и потерявшего все дворянина, которого советская власть оставила в живых, но переселила в отель «Метрополь». Какой этот сериал показывает революционную Россию и чему он посвящен на самом деле, рассказывает материал «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Москва, 1922 год. На ревтрибунале слушается дело графа Александра Ильича Ростова (Юэн Макгрегор), схваченного в гостинице «Метрополь» по возвращении из-за границы. Одно лишь дворянское происхождение и временная эмиграция — уже повод подозревать Ростова в контрреволюционной деятельности, приговор за которую — расстрел. Однако в зале суда находятся и неожиданные сторонники графа — тот, оказывается, написал в турбулентные годы поэму о смене власти и поиске пути, которая впечатлила и вдохновила многих большевиков.

Трибунал приходит к неожиданно либеральному решению — граф Ростов приговаривается к пожизненному домашнему аресту

Поскольку его поместье сгорело в пожаре революции, жить ему придется в том самом «Метрополе». Покидать же отель арестанту запрещено под страхом смертной казни. Учитывая, что за стенами гостиницы все еще идет гражданская война, бушует голод и царит нищета, кажется, что Ростову еще сильно повезло. Конечно, из номера люкс его переводят в холодную каморку на чердаке, но к услугам опального дворянина работает и кухня «Метрополя», и цирюльник, и целая плеяда гостей в качестве случайных собеседников.

Словно карусель призраков перед графом проносятся давние соратники-принцы, вынужденные нынче играть в уличных оркестрах, бывшие пассии, рвущиеся к народному признанию через только зарождающийся кинематограф, вчерашние слуги, зараженные идеями интернационала и мировой пролетарской революции. Наиболее общительной, впрочем, оказывается маленькая Нина (Алекса Гудолл), тоже вынужденная обитать в стенах гостиницы против своей воли.

Еще одним регулярным визави Ростова становится суровый чекист Осип (Джонни Харрис)

Убежденный революционер через встречи с графом жаждет познать особенности мышления русского дворянства. Его макиавеллианская фигура здесь выступает одновременно и основной угрозой главному герою, и его патроном, для которого Ростов вынужден шпионить за постояльцами.

Сериал основан на романе американца, директора нью-йоркской инвестиционной фирмы Амора Тоулза, которого на написание «Джентльмена в Москве» сподвигли любовь к русской культуре и богатый опыт проживания в роскошных отелях по всему миру. Их он совместил с заметной даже на другом континенте тягой российской власти к арестам (до каких-то пор, действительно, зачастую домашним). Вышедший в 2016 году второй по счету роман Тоулза стал бестселлером, переведенным на десятки языков. Когда же книжку взялись экранизировать британские продюсеры, ее автор выступил шоураннером.

И сам роман, и сериальная адаптация уже удостоились от критиков традиционных обвинений в клюквенности и чрезмерной толерантности. В последнем случае причиной стал актерский состав, в котором Мишку, бывшего слугу графа, играет чернокожий и дредастый Фехинти Балогун («Дюна»), а цирюльника Ярослава — британец с индийскими корнями Дивиан Ладва («Конец ***го мира»). Далее по списку, впрочем, можно обнаружить несоответствия и с хронологией развития советского кинематографа, и с реальными методами красного террора, и много что еще. Благодаря таким допущениям само по себе напрашивается сравнение с американской абсурдистской комедией «Великая» с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины II.

Поиск исторических несоответствий в «Джентльмене в Москве», безусловно, может оказаться занятием увлекательным, однако сам сериал едва ли хоть сколько-нибудь претендует на верность фактам

«Джентльмен в Москве» — сериал не о России вовсе и не о столкновении буржуазной аристократии с воинствующим пролетариатом. Турбулентная российская история оказалась для Тоулза подходящей фактурой для рассказа о человеке, который пытается сохранить себя в условиях тотального краха прежних норм и идеалов. Сохранить не только физически — «джентльмен» в названии проекта, в отличие от недавнего комедийного сериала Гая Ричи, здесь несет куда более глубокий смысл.

Граф Ростов — человек, уже выпавший из своего времени, и чем больше дней он проводит в заточении, тем быстрее уходит из-под его ног почва, и тем истеричнее становятся его попытки сохранить в жизни хоть какие-то ориентиры. Здесь нельзя не отметить, насколько четко под эту роль подходит Юэн Макгрегор, одной только кинорепутации (завязавший героиновый наркоман, джедай, Кристофер Робин, Иисус, в конце концов, Христос) которого достаточно, чтобы с его появлением на экране у зрителя моментально сложился необходимый позитивный, пусть и конфликтный образ.

«Джентльмен в Москве», таким образом, куда больше похож не на «Великую», а на «Терминал» Стивена Спилберга. Как и трагикомедия 2004 года о запертом в аэропорту герое в исполнении Тома Хэнкса, сериал Тоулза несет тот же, по сути, жизнеутверждающий посыл о том, насколько важно не терять себя даже в самые темные времена. А уж здесь параллель с реальностью могут провести зрители с любого континента.

Оригинальное название: A Gentleman in Moscow

Шоураннер: Амор Тоулз

Жанр: историческая фантастика

Трансляция: Paramount+

Длительность: 8 серий по 50 минут

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Дэниэл Серкера, Джонни Харрис, Леа Харви

Сериал «Джентльмен в Москве» (A Gentleman in Moscow) выходит на Paramount+