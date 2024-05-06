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Фильм "Сто лет тому вперед" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, вновь стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 142,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 2 по 5 мая.

Фильм «Сто лет тому вперед» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
© Кадр из трейлера фильма "Сто лет тому вперед"

Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине роли исполнили Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Вторую строчку в рейтинге занял драматический триллер "Всемирный потоп" режиссера Махалия Бело, собрав 22,6 млн рублей. В центре сюжета - мать, которая отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка во время наводнения. Роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч, Джоди Комер, Марк Стронг, Нина Сосанья и другие.

На третьем месте - фильм "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя, собравший 19,1 млн рублей. В основе сюжета картины - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн. Эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

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Летучий корабль
Марк Эйдельштейн
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Нина Сосанья
Джоди Комер
Александр Метелкин
Бенедикт Камбербетч
Марк Стронг
Кир Булычев
Гарри Бардин
Леонид Ярмольник
Анна Уколова
Алиса Селезнева
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Илья Учитель
Федор Добронравов
Полина Гагарина
Юрий Борисов
Федор Бондарчук
Константин Хабенский