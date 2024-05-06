Фильм «Сто лет тому вперед» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, вновь стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 142,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 2 по 5 мая.

© Кадр из трейлера фильма "Сто лет тому вперед"

Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине роли исполнили Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Вторую строчку в рейтинге занял драматический триллер "Всемирный потоп" режиссера Махалия Бело, собрав 22,6 млн рублей. В центре сюжета - мать, которая отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка во время наводнения. Роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч, Джоди Комер, Марк Стронг, Нина Сосанья и другие.

На третьем месте - фильм "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя, собравший 19,1 млн рублей. В основе сюжета картины - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн. Эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.