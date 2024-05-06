Съемки фильма со звездой «Слова пацана» стартовали в Приморье

На территории Приморского края стартовали съемки отечественной кинокартины под названием «Большая земля». Известный актер, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев присоединился к актерскому составу картины.

© Кадр из сериала

«Специально для съемок фильма на берегу моря строится декорация деревянного дома. Съемки фильма на маяке продлятся около месяца», – рассказали в телеграм-канале «Киноиндустрия Приморья».

Сообщается, что съемочная группа уже заняла место на территории маяка Бюссе (мыс Брюса) в Приморском крае, где будут разворачиваться драматические события кинокартины.

Сюжет «Большой земли» погружает зрителя в историю главной героини, возвращающейся с сыном на маленький остров, где прошло ее детство и где ее отец трудился смотрителем маяка. Надежда на восстановление семейных отношений с мужем омрачается приездом на маяк сводного брата, с которым у героини связана таинственная история из прошлого.

По ходе повествования остров станет местом обитания загадочного кита, из-за появления которого перед главной героиней встает сложный выбор: оставить прошлое за спиной или справиться с его бременем.

Рузиль Минекаев, покоривший сердца зрителей своей ролью в популярном молодежном сериале по книге о группировках Татарстана, будет одним из ключевых актеров «Большой земли». Вместе с ним в фильме сыграют такие талантливые актеры, как Павел Майков, Евгений Харитонов, Евгения Дмитриева, Анастасия Куимова, Артем Быстров и Владислав Ветров.

Ранее «ФедералПресс» опубликовать статью с расшифровкой сленга из сериала «Слова пацана».