Стало известно расписание показа бесплатных фильмов в кинотеатре о ВОВ 9 мая

Кинотеатр «Знамя» 9 мая приглашает гостей и жителей Челябинска на бесплатные показы фильмов. В пресс-службе кинотеатра рассказали о том, какие фильмы покажут в этот день.

© Unsplash

Бесплатный показ фильмов в кинотеатре Челябинска о Великой Отечественной войне стартует в четверг, 9 мая, в 9 часов утра и продлится до 14:00.

© runews24.ru

Кинокартины сняты в честь важных дат, об истории начала войны и о подвигах челябинцев-героев. В кинотеатре также покажут премьеры «Уральская ярость. „Чёрные ножи“ — освободители Европы» и «Блиндаж».

В пресс-службе кинотеатра рассказали, что все фильмы в течении дня сопровождаются минутой молчания и идут без рекламы, на все документальные фильмы вход бесплатный, пока не заполнится зрительный зал.