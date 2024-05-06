На НТВ выходит сериал «Горький 53»‎

На телеканале НТВ выходит сериал «Горький 53» (16+), который снимали в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY.

© Кадр из сериала "Горький 53"

Напомним, съемки в нашем городе шли прошлым летом почти месяц. В массовке приняли участие больше 2 тысяч костромичей, было задействовано около 30 локаций.

Город на это время превратился в Горький 50-х годов с советским антуражем, раритетными машинами, вывесками и лозунгами. Главные роли в 8-серийном сериале исполнили актеры: Екатерина Климова, Эммануил Виторган, Александр Балуев, Алексей Макаров, Александр Семчев, Екатерина Шпица, которая снималась в Костроме, и другие

Изначально сериал вышел на платформе «ИВИ», а сегодня 6 мая в 20 часов, премьера состоится на телеканале НТВ.

Во время съемок сериала в Костроме было 7 взрывов, актеры выстрелили из оружия больше 3 тысяч раз.