Два туркменских фильма наградили спецпризами на кинофестивале в Турции

Туркменистан принял участие в международном кинофестивале «Туран», который состоялся в турецком Измире. Две документальные картины киностудии «Туркменфильм» были удостоены специальных наград и дипломов жюри.

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Награду вручили представителю «Туркменфильма», режиссеру Сахысалых Байрамову. Также организаторы отметили киностудию за вклад в культуру тюркских народов. Всего в конкурсной программе было представлено более тысячи работ из 77 стран.