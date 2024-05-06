Ямальцы летом увидят мультфильм об Александре Пушкине

Мультфильм выйдет в кинотеатрах Ямала к 225-летию со дня рождения великого поэта - он родился 6 июня 1799 года.

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Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» будут показывать в кинотеатрах Ямала с 6 июня. Выход мультфильма приурочен к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщается на сайте Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Зрители увидят историю о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в деревне. Ямальцы смогут оценить изменения, которые произошли с писателем в селе Михайловское – по сюжету, спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. События мультфильма идут в сопровождении юмора, биографических отсылок и стихотворений поэта, а также музыки, которую написал композитор Вячеслав Круглик.

Создателями мультфильма стали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина - она придумала сюжеты и мотивы.

Картина создана для широкой аудитории – посмотреть можно будет всей семьей.