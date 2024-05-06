Фильм-сенсация «Годзилла: Минус один»: как блокбастер из Японии уделал Голливуд

Бюджет фильма «Годзилла: Минус один» — $ 15 млн. Это смешные деньги по меркам блокбастеров. Для сравнения, «Капитан Марвел 2» стоил $ 274 млн, последняя «Миссия невыполнима» — $ 290 млн, «Форсаж 10» — $ 340 млн.

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Казалось бы, японская фантастика о смертоносном кайдзю не может конкурировать с Голливудом. Вот только на последнем «Оскаре» именно фильм «Годзилла: Минус один» взял статуэтку за лучшие визуальные эффекты. Почему так?

«Годзилла: Минус одни»: информация о фильме

Название: «Годзилла: Минус один» (Gojira -1.0)

Режиссёр: Такаси Ямадзаки

Актёры: Рюносукэ Камики, Минами Хамабэ, Хидэтака Ёсиока и другие

Дата выхода: 1 декабря 2023 года

Жанр: фантастика, боевик, драма

Продолжительность: 125 минут

Бюджет: $ 15 млн

Страна: Япония

«Годзилла: Минус одни»: где смотреть?

В кинотеатрах мира фильм вышел ещё 1 декабря 2023 года. 3 мая 2024 года состоялся цифровой релиз. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Toho.

Годзилла в эпоху Второй мировой

1945 год. Вторая мировая вот-вот закончится капитуляцией Японии, но пока камикадзе всё ещё летят в сторону американских кораблей. Главный герой Коичи — камикадзе, который испугался бессмысленной смерти и, сгорая от чувства вины, приземлился на островной базе.

Зря Коичи думал, что теперь опасности позади. Внезапно огромный кайдзю выбирается из океана и крушит всё, что видит — в живых остаются только герой и один его боевой напарник. Очевидно, что Годзилла ещё вернётся и принесёт новые разрушения, поэтому Коичи решает его остановить.

Голливудские блокбастеры про Годзиллу приучили не надеяться на приличный сюжет. «Минус один» исправляет этот недостаток. Перед нами в меру драматичный фильм, где героям искренне сопереживаешь.

Взять хотя бы Коичи, который однажды поддаётся страху и с тех пор не может обрести покой. Арка вроде простая, но как же хорошо она сыграна и подана. Слёзы на лице героя, беспокойство в глазах его подруги, безусловная любовь в улыбке приёмного ребёнка — всё это создаёт нужную атмосферу. В итоге ты переживаешь, когда персонажи попадают в беду, и искренне радуешься, когда они чудом выпутываются из передряги. Ни один недавний фильм о кайдзю не давал такого эффекта.

Отдельно похвалю планы героев. Они быстро понимают, что обычным оружием Годзиллу не победить, поэтому подходят к войне с креативом: провоцируют монстра, придумывают необычные ловушки, ищут уязвимости, жертвуют собой.

При этом фильм отлично передаёт чувство беспомощности человека перед кайдзю. При желании Годзилла сотрёт в порошок пару городов и растопчет миллион людей, и никто не сможет с этим что-либо поделать. Такая бескомпромиссность смотрится свежо на фоне бездумного западного подхода в духе «Монстры, деритесь!».

Самый эпичный блокбастер

Единственное, что нужно сделать зрителю — привыкнуть к обновлённому Годзилле. Он отличается от голливудской версии не только кровожадным характером, но и несколько кукольным видом. Впрочем, стоит принять внешность монстра и его пронзительный взгляд, как челюсть тут же начнёт падать от восторга. Уж больно смачно кайдзю разносит всё вокруг.

Если посмотрите фильм без подготовки, никогда не подумаете, что бюджет составил всего $ 15 млн. Когда Годзилла впервые использует фирменное дыхание и вызовет ядерный взрыв, вы сразу вспомните «Оппенгеймера». Когда выпрыгнет из воды и разнесёт флагманский корабль — содрогнётесь от его впечатляющей мощи.

Хотя самый впечатляющий момент — нападение кайдзю на город. Похоже, именно за него фильм отметили «Оскаром». Годзилла разносит многоэтажки, пожирает поезда, топчет людей, взрывает танки — и остановить его невозможно. Остаётся только вопить, бежать и надеяться на чудо. В итоге эпизод потрясающе выглядит и шокирует своей беспощадностью. Только ради него «Минус один» стоит посмотреть.

«Годзилла: Минус один»: стоит ли смотреть?

Да! Это красивый, безжалостный и в меру драматичный фильм про кайдзю. То, что нужно после спорных голливудских картин.

Оценка «Годзилла: Минус один» — 8,5 из 10

Понравилось:

Роскошный визуал

Приятный сюжет

Достойная актёрская игра.

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