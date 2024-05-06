В России выйдет первое реалити по мотивам сериала

24 семейные пары в кризисе станут главными героями шоу «Клиника счастья. Реалити» с ведущей Авророй — первого в России реалити по мотивам сериала. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

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В основу формата легла главная идея сериала «Клиника счастья» — о том, что семейным счастьем нужно заниматься профессионально.

Экспертами шоу стали специалисты — эндокринологи, сексологи и психологи, в каждом выпуске они будут помогать спасать отношения новой семье.. Все пары проведут в стенах клиники по три дня: им предстоит медицинский чекап с рекомендациями, индивидуальная практика и психологический разбор проблем.

Ведущей реалити стала Аврора.

«Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции. Тем и интереснее работа — было много непредсказуемого и удивительного. И у авторов было не меньше инсайтов, чем у героев», — рассказывает ведущая.

Светлана Калиниченко, основательница Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, которая стала прототипом «Клиники счастья» из одноименного сериала, стала экспертом шоу и рекомендует смотреть его и парам, и тем, кто планирует создание семьи, чтобы «не разочароваться и сохранить счастье, радость и гармонию отношений в паре».

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