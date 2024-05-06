Российский фильм о битве на Халхин-Голе перевели на монгольский язык

Российский документальный фильм о победе советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол перевели на монгольский язык к показу 9 Мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в редакции российско-монгольского телеканала AIST Global.

"Мы осуществили дублированный перевод на монгольский язык российского документального фильма "Тем больше наша слава. Халхин-Гол" режиссера Максима Ловкова. Съемочная группа работала вместе с поисковиками в 2019 году на местах боев", - рассказала главный редактор телеканала Туяна Лыгденова.

Она добавила, что в ленте представлены воспоминания участников экспедиции, экспертные мнения, архивные справки и результаты работы поисковиков. Фильм покажут монгольским телезрителям 9 мая 2024 года.

Бои на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа повлияла на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.

Для Жукова это был первый опыт руководства крупным сражением. Полководца наградили монгольскими медалями и присвоили звание Героя Монгольской Народной Республики. В доме, где он жил в Улан-Баторе, работает музей Жукова.