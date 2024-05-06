Фильм самарского режиссера получил главный приз на международном кинофестивале

Режиссер и сценарист из Самары Виктория Гармашова получила главный приз XXI Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов "Море зовет!" (12+).

© Unsplash

Фестиваль кино проходил в Северной столице России. Организован при поддержке профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, Морского совета, Российского творческого союза работников культуры, Русского географического общества и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

В этом году в конкурсную программу были отобраны 29 фильмов из пяти стран мира: России, Австралии, США, Франции и Италии. В их числе - одержавший победу документальный фильм "Илья Репин в Самарской Луке" (6+), представленный Викторией Гармашовой в номинации "Родные берега".

- На кинофестивале были представлены талантливые работы, так что у меня были сильные соперники. И я очень рада, что из множества кинокартин, которые были присланы в конкурсную программу, компетентное жюри отметило наградой именно наш фильм, - подчеркнула Виктория.

Она рассказала, что ее работа является экранизацией автобиографической книги Ильи Репина "Далекое близкое" (6+). В ней рассказывается о том, как русский художник пустился в путешествие по Волге в поисках типичных образов бурлаков. Зрители узнают о нелегком труде и о том, кто именно стал прообразом центральной фигуры картины "Бурлаки на Волге". В фильме также рассказана история создания дома-музея Репина, который находится в Ширяеве.

Ранее мы писали о том, как Самарское губернское телевидение одержало победу на всероссийском конкурсе.