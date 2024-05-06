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«Дюна 2» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в апреле

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

«Дюна 2» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в апреле
© Чемпионат.com

Лидером топа второй месяц подряд стала «Дюна 2» Дени Вильнёва — в этот раз пользователи дождались версии в хорошем качестве. На втором месте оказалась «Мятежная луна: Часть вторая — Дарующая шрамы» — продолжение фантастической эпопеи Зака Снайдера. Замкнул тройку триллер «След киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем.

В десятку также вошли боевик «Дом у дороги» и хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле

  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Мятежная луна: Часть вторая — Дарующая шрамы»
  • «След киллера»
  • «Хитмен. Последнее дело»
  • «Дом у дороги»
  • «Джейд»
  • «Позывной «Пассажир»
  • «Сорвать банк»
  • «Омен. Непорочная»
  • «Однажды в Ла-Рое».
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