«Дюна 2» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в апреле

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

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Лидером топа второй месяц подряд стала «Дюна 2» Дени Вильнёва — в этот раз пользователи дождались версии в хорошем качестве. На втором месте оказалась «Мятежная луна: Часть вторая — Дарующая шрамы» — продолжение фантастической эпопеи Зака Снайдера. Замкнул тройку триллер «След киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем.

В десятку также вошли боевик «Дом у дороги» и хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле