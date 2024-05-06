Сборы фильма «Претенденты» с Зендеей превысили $ 50 млн

По итогам второй недели проката фильм «Претенденты» с голливудской звездой Зендеей добрался до отметки в $ 52 млн сборов. Лента упала на третью строчку топа в США, заработав в домашнем прокате около $ 29 млн. Оставшиеся $ 23 млн приходятся на Великобританию, Австралию, Францию и другие страны.

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Учитывая бюджет в $ 55 млн, ленту всё ещё нельзя назвать успешной с финансовой точки зрения. Для окупаемости картине необходимо собрать более $ 100 млн — это высокая планка для фильма, чьи сборы уже начали падать. Ближайшие недели станут решающим отрезком для картины.

«Претенденты» рассказывают о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.