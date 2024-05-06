Почему Марию Ильюхину не пригласили сниматься в спин-офф «Ворониных»

Несколько дней назад звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина, на протяжении долгих лет исполнявшая в нем роль Маши, вышла на связь с поклонниками с грустными новостями. Девушка пожаловалась, что ее не пригласили сниматься в новой версии сериала и вдобавок «ищут актрису на ее же роль». Мария назвала это «большим предательством по отношению к ней» и попросила поддержки у своей аудитории в надежде повлиять на ситуацию. Сегодня наш источник в съемочной группе проекта раскрыл, почему же звезда осталась за бортом.

© Кадр из сериала «Воронины»

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте «Костя – Вера». После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», - источник Super из съемочной группы

Наш собеседник подчеркнул, что новая версия «Ворониных» не прямое продолжение сериала, а самостоятельный проект. Также источник уточнил, что сценарий, который, как заявила Ильюхина в запрещенной сети, ей «слили», на самом деле был прислан актрисе официально в рамках подготовки к пробам.

Мы связались с пресс-службой телеканала СТС, который готовит проект к выпуску, и попросили прокомментировать ситуацию с Марией Ильюхиной. В разговоре с корреспондентом Super представители канала вдобавок рассказали, кто сыграет Машу в новой версии сериала.

«Мы действительно готовим спин-офф "Ворониных", который запускаем очень скоро. Это отдельный сериал, в котором акцент сделан уже на других персонажах — в частности на Маше и ее молодом человеке. Прошло пять лет после выхода финального сезона, исполнители ролей младших Ворониных подросли и выбрали свой творческий путь. В мировой практике немало примеров замены актеров в ситкомах, поэтому теперь Машу сыграет актриса Карина Орлова. Мы долго раздумывали над этим решением, но именно в Карине увидели повзрослевшую Машу и главную героиню сериала», - пресс-служба СТС

А вот народного артиста России Бориса Клюева в сериале никем заменять не будут.