Вышел русский трейлер нового фильма Кена Лоуча «Паб «Старый дуб»

Компания "Экспонента фильм" представила трейлер нового фильма "Паб "Старый дуб" режиссера Кена Лоуча.

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Сюжет разворачивается вокруг паба "Старый дуб", последнего оставшегося в валлийской деревушке после того, как закрылись местные шахты. На место бывших рабочих в деревню приезжают беженцы. Местным новые соседи не нравятся, но хозяин паба Тиджей уверен, что в тяжелые времена поддержка нужна всем без исключения.

Фильмы Кена Лоуча "Ветер, который качает вереск" и "Я, Дэниел Блейк" дважды были удостоены "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Новая картина "Паб "Старый дуб" получила в Каннах Приз экуменического (христианского) жюри и теплые отзывы критиков, приз зрительских симпатий на фестивале в Локарно, а также была номинирована на премию BAFTA.

В ролях: Дэйв Тернер, Эбла Мари, Тревор Фокс, Крис Макглэйди и другие.

Дата проката и премьеры в России будет сообщена позднее.