Вышел русский трейлер нового фильма Кена Лоуча «Паб «Старый дуб»
Компания "Экспонента фильм" представила трейлер нового фильма "Паб "Старый дуб" режиссера Кена Лоуча.
Сюжет разворачивается вокруг паба "Старый дуб", последнего оставшегося в валлийской деревушке после того, как закрылись местные шахты. На место бывших рабочих в деревню приезжают беженцы. Местным новые соседи не нравятся, но хозяин паба Тиджей уверен, что в тяжелые времена поддержка нужна всем без исключения.
Фильмы Кена Лоуча "Ветер, который качает вереск" и "Я, Дэниел Блейк" дважды были удостоены "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Новая картина "Паб "Старый дуб" получила в Каннах Приз экуменического (христианского) жюри и теплые отзывы критиков, приз зрительских симпатий на фестивале в Локарно, а также была номинирована на премию BAFTA.
В ролях: Дэйв Тернер, Эбла Мари, Тревор Фокс, Крис Макглэйди и другие.
Дата проката и премьеры в России будет сообщена позднее.