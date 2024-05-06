Вышел русский трейлер корейского фантастического боевика «Пришельцы»
Компания Capella Film представила трейлер нового фильма "Пришельцы" режиссера Чхве Дон Хуна, известного по картине "Убийство".
По сюжету на протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.
"Пришельцы" - первый фильм в крупнобюджетной франшизе про инопланетное вторжение и угрозу всему человечеству. Премьера первой части в России состоится 20 июня 2024 года, а его сиквела "Пришельцы: Назад в будущее" - 18 июля 2024 года.
В ролях: Рю Джун Ёль ("Таксист"), Ким У Бин ("Мастер"), Ким Тхэ Ри ("Служанка"), Со Джи Соп ("Трон"), Ём Джон А ("Небесный замок"), Чо У Джин ("Счастье") и другие.