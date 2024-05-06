Вышел русский трейлер корейского фантастического боевика «Пришельцы»

Компания Capella Film представила трейлер нового фильма "Пришельцы" режиссера Чхве Дон Хуна, известного по картине "Убийство".

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По сюжету на протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.

"Пришельцы" - первый фильм в крупнобюджетной франшизе про инопланетное вторжение и угрозу всему человечеству. Премьера первой части в России состоится 20 июня 2024 года, а его сиквела "Пришельцы: Назад в будущее" - 18 июля 2024 года.

В ролях: Рю Джун Ёль ("Таксист"), Ким У Бин ("Мастер"), Ким Тхэ Ри ("Служанка"), Со Джи Соп ("Трон"), Ём Джон А ("Небесный замок"), Чо У Джин ("Счастье") и другие.