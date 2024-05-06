«Мы по-прежнему семья»: Джеймс Ганн — о годовщине «Стражей Галактики 3»

Режиссёр Джеймс Ганн опубликовал новый пост у себя в соцсетях, посвящённый «Стражам Галактики 3». Постановщик поздравил всех причастных к созданию картины с её годовщиной и заявил, что по-прежнему считает их своей семьёй.

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Ганн отметил, что съёмки всей трилогии стали для него «чудесным путешествием с замечательными людьми», которых он поддержит в любую минуту.

«Стражи Галактики 3» вышли ровно год назад, а я сижу здесь со слезами на глазах и думаю об этом. Какое это было чудесное путешествие с замечательными людьми! Мы поддерживали друг друга — и всегда будем поддерживать. И хотя, как и в случае со Стражами, некоторые из нас затем пошли своими путями, любовь всё ещё здесь, и мы по-прежнему семья. Скучаю по всем вам и очень сильно люблю каждого из вас.

Фильмы из трилогии «Стражи Галактики» выходили с 2014 по 2023 год и были частью киновселенной Marvel. Ленты получили положительные отзывы от зрителей и критиков за юмор, харизматичных персонажей и атмосферу космического вестерна. Сейчас Джеймс Ганн возглавляет киновселенную DC и работает над перезапуском «Супермена».