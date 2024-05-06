Каннский кинофестиваль оказался под угрозой срыва

Работники французской киноиндустрии намерены устроить забастовку на время проведения смотра. Коллектив «Безденежье под экранами» пожаловался на бедственное положение работников, задействованных в организации мероприятий фестиваля. Они периодически находятся в статусе безработных из-за непостоянного характера своей деятельности.

«Наши предупреждения и требования были встречены с вежливой благожелательностью, но Национальный центр кинематографии и министерство культуры не выдвинули никаких конкретных предложений», — говорится в сообщении.

Организаторы смотра пока не прокомментировали предстоящую забастовку.

Фестиваль в Каннах пройдёт с 14 по 25 мая.