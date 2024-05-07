В Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки социально значимых фильмов

В законе хотят закрепить понятие «социально значимый фильм» и установить меры поддержки таких картин. Согласно законопроекту, социально значимые фильмы – это национальные фильмы, которые соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям, отражают достижения в области обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической памяти, формируют идеалы патриотизма и обладают высокими художественными достоинствами. Такие картины могут быть созданы в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной и анимационной форме. Как пишет ТАСС, в качестве меры господдержки предлагается установить создание условий для их проката и показа. Кроме того, такие картины по решению Минкульта смогут получить гос финансирование в размере 100% сметной стоимости проката. Как говорится в пояснительной записке к проекту, сложилась ситуация, при которой национальные фильмы, «несущие мощный нравственный и гражданско-патриотический посыл», почти не доходят до широкого зрителя. Авторы проекта связывают это с отсутствием системного подхода к их поддержке в прокате.