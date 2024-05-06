«7 дней, 7 ночей»: трейлер и постер новой комедии для всей семьи

Дис­три­бью­тор «НМГ Ки­но­про­кат», вхо­дя­щий в хол­динг На­ци­о­наль­ная Ме­диа Груп­па, пред­став­ля­ет трей­лер и по­стер се­мей­ной ко­ме­дии «7 дней, 7 но­чей». Над про­из­вод­ством филь­ма ра­бо­тали «Ки­но­ком­па­ния бра­тьев Ан­дре­а­сян», «Ол Ме­диа Ком­па­ни» (вхо­дит в груп­пу ком­па­ний START) и он­лайн-ки­но­те­атр START.

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Глав­ные роли в кар­тине ис­пол­ни­ли: Зоя Бер­бер, Сер­гей Ма­рин, Егор Ни­ко­ла­ен­ко, Со­фия Пет­ро­ва, Ар­ман На­ва­сар­дян, Алина Бар­ка­ло­ва, Юля Ша­ро­ва, Ар­мен Мар­га­рян, Ле­вон Ар­утю­нян. Фильм вый­дет в про­кат 16 мая 2024 года.

По сю­жету филь­ма, брак глав­ных ге­ро­ев тре­щит по швам: Оль­га и Сер­гей не слы­шат друг дру­га и на­хо­дят­ся на грани раз­вода. От­но­ше­ния ро­ди­те­лей ре­ша­ют спа­сать их дети — Ан­тон и На­стя. Вось­ми­лет­няя дочь по­ку­па­ет на по­да­рен­ные день­ги пу­тев­ку для всей се­мьи в Ар­ме­нию, где их ожи­да­ют неве­ро­ят­ные при­клю­че­ния. Чтобы по­нять по-на­сто­я­ще­му важ­ные и цен­ные вещи, се­мье Гу­ре­евых при­дет­ся прой­ти немало лич­ных ис­пы­та­ний, а еще по­гру­зить­ся в ат­мо­сфе­ру тра­ди­ци­он­ной сва­дьбы, ко­то­рую по обы­чаю празд­ну­ют как раз 7 дней и 7 но­чей.

Ге­вонд Ан­дре­асян, про­дю­сер:

«Мне ка­жет­ся, пре­лесть дан­ной кар­ти­ны в том, что по­лу­чи­лась ма­гия кино, по­лу­чи­лось то, что так слож­но вы­ра­зить в кино – это ис­крен­ность люб­ви лю­дей меж­ду со­бой, цен­ность се­мьи, и, на­вер­ное, зна­чи­мость де­тей в се­мье. И я ду­маю, что все уда­лось и что в год се­мьи это бу­дет зна­чи­мая кар­тина, как в про­кате, так и в даль­ней­шей те­ле­ви­зи­он­ной судь­бе, по­то­му что мно­гим кар­тина по­лю­бит­ся, в ней есть все, чего нам так не хва­та­ет: осо­зна­ние важ­но­сти того, о чем мы в су­ете и в ра­бо­те за­бы­ва­ем – о се­мье и о де­тях».

Зоя Бер­бер, ис­пол­ни­тель­ни­ца глав­ной роли:

«По­ми­мо того, что это очень кра­си­вая и до­брая кар­тина, для меня это кино, в первую оче­редь, о про­стых и, вме­сте с тем, са­мых цен­ных ве­щах: се­мье, де­тях и силе люб­ви. О том, что не сто­ит сда­вать­ся рань­ше вре­мени, ко­гда ка­жет­ся, что лю­бовь ушла. О том, как дети мо­гут быть муд­рее нас, и о том, что нам, взрос­лым, ча­сто есть, чему у них по­учить­ся. На­де­юсь, фильм вдох­но­вит мно­гих зри­те­лей, а для тех, кто ока­зал­ся в по­хо­жей си­ту­а­ции, ста­нет ру­ко­вод­ством к дей­ствию и на­пом­нит о по-на­сто­я­ще­му важ­ных ве­щах».

Со­фия Пет­ро­ва, ис­пол­ни­тель­ни­ца глав­ной роли: