«7 дней, 7 ночей»: трейлер и постер новой комедии для всей семьи
Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа, представляет трейлер и постер семейной комедии «7 дней, 7 ночей». Над производством фильма работали «Кинокомпания братьев Андреасян», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START.
Главные роли в картине исполнили: Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян, Левон Арутюнян. Фильм выйдет в прокат 16 мая 2024 года.
По сюжету фильма, брак главных героев трещит по швам: Ольга и Сергей не слышат друг друга и находятся на грани развода. Отношения родителей решают спасать их дети — Антон и Настя. Восьмилетняя дочь покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению, где их ожидают невероятные приключения. Чтобы понять по-настоящему важные и ценные вещи, семье Гуреевых придется пройти немало личных испытаний, а еще погрузиться в атмосферу традиционной свадьбы, которую по обычаю празднуют как раз 7 дней и 7 ночей.
Гевонд Андреасян, продюсер:
«Мне кажется, прелесть данной картины в том, что получилась магия кино, получилось то, что так сложно выразить в кино – это искренность любви людей между собой, ценность семьи, и, наверное, значимость детей в семье. И я думаю, что все удалось и что в год семьи это будет значимая картина, как в прокате, так и в дальнейшей телевизионной судьбе, потому что многим картина полюбится, в ней есть все, чего нам так не хватает: осознание важности того, о чем мы в суете и в работе забываем – о семье и о детях».
Зоя Бербер, исполнительница главной роли:
«Помимо того, что это очень красивая и добрая картина, для меня это кино, в первую очередь, о простых и, вместе с тем, самых ценных вещах: семье, детях и силе любви. О том, что не стоит сдаваться раньше времени, когда кажется, что любовь ушла. О том, как дети могут быть мудрее нас, и о том, что нам, взрослым, часто есть, чему у них поучиться. Надеюсь, фильм вдохновит многих зрителей, а для тех, кто оказался в похожей ситуации, станет руководством к действию и напомнит о по-настоящему важных вещах».
София Петрова, исполнительница главной роли:
«Изначально у меня был выбор: предлагали проект в Москве и в Армении. Ни капли не сомневаясь, я выбрала второй вариант. Для меня Армения — как вторая родина, и я просто влюблена в ее красоты! Прекрасные отношения сложились и на съемочной площадке, мы до сих пор все общаемся. А сколько забавных моментов было в процессе съемок! Это был незабываемый опыт».