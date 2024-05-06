Съемки «Хроники Риддика 4» с Вином Дизелем стартуют в августе

В феврале 2023 года Вин Дизель и режиссёр Дэвид Туи представили новый фильм во франшизе «Хроники Риддика». Четвёртая часть серии с подзаголовком «Фурия» расскажет о новых приключениях Риддика, который наконец-то добирается до своей родной планеты и выясняет, что фурианцы сражаются за свою жизнь с новым врагом.

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Спустя год Дизель и Туи заявили, что съёмки стартуют уже совсем скоро — 26 августа. Звезда «Форсажа» и первых трёх частей «Риддика» также выступит продюсером ленты. Картина должна выйти и в России — прокатчиком в стране выступит компания «Вольга». Даты выхода у ленты пока нет.

«Хроники Риддика» — научно-фантастическая франшиза с Вином Дизелем, рассказывающая о галактическом преступнике Риддике с планеты Фурия. Он практически с самого детства оказывается втянут в войну с таинственными некромонгерами, уничтожающими на своём пути целые планеты.