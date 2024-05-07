Телеканал «Россия» запускает мелодраму «Свет в окне»

13 мая в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной драматической саги «Свет в окне», главные роли в которой исполняют Мария Лобанова и Мария Куликова.

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В семье Богдановых круглая дата – братьям-близнецам Егору и Денису (Иван Жвакин) исполняется 30 лет. Их мать Ольга (Мария Куликова) пытается собрать за одним столом всю семью, но ни бывшему мужу Александру (Дмитрий Миллер), ни детям не до праздника. Александр озабочен своими новыми отношениями, сыну Денису, помимо сложностей с женой Юлей (Анастасия Стежко), грозит скандальное увольнение с телевидения. Младшая дочь Муся (Мария Лобанова) втайне от родителей согласилась на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на стартап со своим «бизнес-партнером» Тимом (Владислав Тирон). И только старшая Карина (Саера Сафари) пытается сохранить семейную традицию собираться вместе. И ей удается: на праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра , Нелли (Алёна Яковлева) и Бориса (Валерий Афанасьев), и мать Ольги, Веру (Елена Цыплакова). Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась.

Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр – с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а ее муж разрывает контракт – без жены ребенок ему не нужен! Столкнувшись с непростым выбором – оставить ребенка или сделать аборт, Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем.