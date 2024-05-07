Завершились съемки фильма «Трон 3» с Джаредом Лето

Режиссер Хоаким Роннинг сообщил, что съемочный процесс фильма «Трон: Арес», подошел к концу. Главную роль исполнил Джаред Лето, а Джефф Бриджес повторил роль Кевина Флинна.

Каких-либо деталей сюжета не раскрыто, но известно, что Арес – это программа, которую и играет Джаед Лето. По ранним наработкам истории Арес был одной из программ попавших в реальный мир. Неизвестно, сохранится ли эта концепция в новом фильме.

Первый «Трон» вышел в 1982 году и был прорывным для своего времени в части создания визуальных эффектов. Сиквел, «Трон: Наследие» появился спустя аж 18 лет, в 2010 году.

Первые два фильма не снискали кассового успеха, но очень быстро стали культовыми и обзавелись большой базой поклонников.

Премьера триквела состоится в кинотеатрах 10 октября 2025.