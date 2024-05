Джереми Айронс и Хелена Бонем Картер сыграют в «Колодце святого Никто»

Ирландский режиссер, сценарист и писатель Нил Джордан («Интервью с вампиром», «Завтрак на Плутоне») собирается экранизировать собственный роман «Колодец святого Никто» (The Well of Saint Nobody), вышедший в 2023 году. Как сообщает Variety, на главные роли приглашены Джереми Айронс, Хелена Бонем Картер и Айдан Куинн («Легенды осени», «Элементарно»). Съемки пройдут в 2024 году.

© Global Look Press

«Колодец святого Никто» рассказывает об Уильяме, известном концертирующем пианисте, который уходит на пенсию и поселяется в доме приходского священника в Вест-Корке, Ирландия. Там он нанимает в качестве домработницы местную женщину Тару, которую он раньше встречал трижды, но совершенно забыл об этом. Хотя он ничего не помнит об их предыдущих встречах, она помнит всё. Когда на участке обнаруживают заброшенный колодец, Тара делится с Уильямом легендами о волшебном происхождении колодца, создавая основу для истории об убийстве, утраченном эротизме и мести.