Ди Каприо пригласили сняться в сиквеле "Лео, у нас сибирские обстоятельства"

В канун майских праздников на Алтае завершился съемочный период короткометражного фильма с необычным названием "Лео, у нас сибирские обстоятельства". В этом проекте вообще много необычного.

© РИА Новости

Фильм создается в жанре псевдодокументального кино, где сюжет балансирует между правдой и вымыслом. По сценарию знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо отправляется за премией "Оскар", но удивительным образом оказывается в сибирской глуши. Здесь Лео встречает настоящую любовь, хочет увезти с собой в Америку, но отец девушки ее не отпускает - "по сибирским обстоятельствам".

- Я давно мечтал снять музыкальную сказку. В один прекрасный день познакомился с Кристиной Холдеевой из Новосибирска, которая сейчас учится в Москве на режиссера в ГИТРе (Институте кино и телевидения), и выяснилось, что у нас есть по меньшей мере одна общая мечта - снять в своем проекте Леонардо Ди Каприо. Почему именно его? В России многие любят и уважают этого актера. Нравится душевность Лео, бабушка и дедушка которого жили в Российской империи. К тому же у меня есть друг-актер Александр Ясень, выросший в Якутии. Внешне он сильно похож на Ди Каприо и периодически играет его в разных проектах, - рассказал корреспонденту "РГ" продюсер фильма новосибирец Юрий Романов.

У Ясеня и Ди Каприо какая-то мистическая связь: актерскую карьеру Александр начал в 15 лет в театре в Якутии с роли Ромео. Одновременно Леонардо в той же самой роли снимался в картине "Ромео + Джульетта". Есть необычная история у Ди Каприо и с Якутией. После выхода в прокат картины "Выживший" якутские поклонники артиста, впечатленные его игрой и перипетиями фильма, отлили из серебра, собранного на народные пожертвования, статуэтку "Говорящий со звездами", на которой человек монголоидного типа держит ритуальный якутский сосуд чорон. Ди Каприо получил оригинальный подарок уже после награждения "Оскаром" и был очень растроган. Участники акции уверены, что "Говорящий со звездами" мистическим образом помог Лео победить в номинации "Лучшая мужская роль" и теперь у него два "Оскара" - официальный и народный.

У исполнительницы главной женской роли 20-летней москвички Любови Гуриной больших наград пока нет. Пригласили ее в картину по кастингу. Девушка не профессиональная актриса, зато поет хорошо, пояснил Романов. Помимо Гуриной в фильме снялась "Ярманка" - фольклорный ансамбль из села Турочак.

- Они давно мечтали сняться в кино, приехали со своими костюмами. На съемках одного из эпизодов картины случился забавный эпизод: одна из участниц ансамбля должна была подавать на стол горячую картошку. А мы никак не могли отснять предшествующий эпизод, и после шестого или седьмого дубля "хозяйка" в сердцах крикнула: "Я не поняла, картошку-то подавать или нет?". Мы эту фразу сохранили, - вспоминает Романов.

Будущий фильм становится по сути дела курсовой работой Кристины Холдеевой.

- Сквозь призму приключений американского актера в Сибири мы хотим показать, какие здесь замечательные пейзажи и классные люди, по-настоящему любящие свою землю, - говорит режиссер-дебютант.

Презентация проекта прошла нынешней зимой в Белокурихе на форуме регионального кинематографа "Новый вектор". Романов и его единомышленники заручились организационной поддержкой минкультуры Алтайского края и собрали на краудфандинговой платформе около 200 тысяч рублей. Кроме того, к проекту подключился ряд организаций, в том числе из Республики Коми.

- Хочется сделать две версии фильма: "натуральную" и с использованием технологий Deep Fake. Пока собираемся дать фильму фестивальную историю, нас уже пригласили участвовать в программе традиционного Шукшинского кинофестиваля. Метраж фильма изначально планировалось уложить в 25 минут, однако в процессе работы, как всегда, начал меняться сценарий, и съемочного материала набралось на полнометражку.

Роль "глухого алтайского села" досталась крохотной Старой Ажинке Солтонского района Алтайского края. В этих местах, богатых лесистыми горами, увалами, реками, болотцами и логами, изрезанными балками, издревле жили таежные охотники, рыболовы, собиратели, земледельцы. От железных дорог и крупных автомагистралей здесь далеко, поэтому сохранилось немало первозданной природы. Рядом со Старой Ажинкой с ее 350-летней историей течет богатая рыбой Бия. Воздух пьянит гостей своей чистотой. В самом селе, где на постоянной основе живут два десятка человек, нет ни магазина, ни аптеки. Необходимые продукты и лекарства староажинцы покупают в ближайших селах. Из Бийска в теплое время года приезжают дачники. Жизнь тут тихая, размеренная, небогатая на события. Когда в село приехали городские "снимать кино", народ слегка обалдел и по деревенской привычке насторожился: к добру это или к худу?

- Селяне помогли с реквизитом, машинами. В эпизодах у нас снялись местные жители, хотя уговорить их было очень трудно. Некоторые сначала соглашались, но, увидев профессиональные камеры, шли на попятную. "Я не буду и коз своих не дам снимать!" - и до такого доходило, - смеется продюсер.

В Старой Ажинке, где у Романова стоит свой дом, работали шесть суток. Среди отснятого материала есть кадры, где Лео играет Ленина (а что - похож!). Потом на один день выехали на Катунь, где сняли Лео и его любовь на лодке (как отсыл к знаменитой сцене из "Титаника").

Сейчас в Новосибирске начался период чернового монтажа. Съемочная группа, за исключением Ясеня и Гуриной состоящая из новосибирцев, отправила письмо продюсеру Леонардо Ди Каприо с приглашением погостить и, возможно, сняться в продолжении фильма "Лео, у нас сибирские обстоятельства".

Кстати

11 мая в Москве в Гостином дворе пройдет XIV международный экокультурный фестиваль "ВОТЭТНО!", генпродюсером которого выступает Юрий Романов.