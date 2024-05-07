Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» вышел в онлайне

Сегодня фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» появился в онлайне. Лента доступна для просмотра на зарубежных цифровых площадках.

© Кадр из трейлера «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

«Леденящий ужас» продолжает знакомить зрителей с новыми героями. На этот раз им предстоит столкнуться с сильнейшим призраком, который мечтает погрузить всё живое в вечные льды.

Режиссёром ленты выступил Гил Кинан. Он же вместе с режиссёром «Наследников» Джейсоном Райтманом выступил и сценаристом картины. Ранее Гил Кинан рассказывал, что у него уже есть планы на продолжение «Леденящего ужаса». Впрочем, деталей о триквеле пока нет.

Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, которые отмечают, что фильм получился заметно слабее оригинальных «Наследников».