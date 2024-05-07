Рецензия на фильм «Пришелец»: Космос спасает человека от человека

Новый фильм режиссера Ивана Соснина показали в основном конкурсе 46-го Московского кинофестиваля. Режиссёр: Иван Соснин. В ролях: Максим Стоянов, Алёна Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Фёдоров.

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Окраина уральской деревушки. Конюх Лёша (Максим Стоянов) живёт с бабушкой (Татьяна Голубева-Сумарокова) в доме, похожем на космическую станцию. В свободное время он собирает пластмассовые бутылки и разного рода жестянки и использует найденный мусор в быту. То цветы посадит, то светильник смастерит, то построит на крыше радиовышку, чтобы поймать сигнал и поговорить с инопланетянами. Жителям подобное занятие кажется странным, но парня это не волнует, так как все его действия направлены на достижение одной цели – найти пропавшую маму.

На пресс-конференции после показа «Пришельца» сразу причислили к народному сай-фаю, где чистый и далёкий космос соприкасается с чистым и таким близким нам героем Стоянова. Посудите сами: что плохого сделает человек, который ходит по улицам и бесплатно подбирает различный хлам, не вступает в конфликты, всегда вежлив, усердно работает, а главное не пьёт, в отличие от многих односельчан?

Ответ напрашивается однозначный и утвердительный. Об этом говорит продавщица магазина, останавливая мужиков от самосуда в отношении Лёши. Причиной расправы послужило неожиданное появление в доме Лёши девочки, которая согласно ориентировкам на столбах и досках объявлений, пропала. Только никто не знает и не поверил, если бы узнал – в облике разыскиваемой юной незнакомки находится представитель внеземной цивилизации, прилетевший забрать Лёшу к маме.

Однако до столь значимого события Иван Соснин очень умиротворяюще фиксирует повседневность главного героя. По сути «Пришелец» – это тихий slice of life с минималистичным фантастическим финалом. Удивительным образом кроткая история о контакте с инопланетянином превращается в гуманную притчу о доброте и заботе о ближнем. Не зря режиссёр уделяет большое внимание тому, как Лёша ухаживает за бабушкой-инвалидом. Например, специально приезжает в ДК и снимает для неё танцы, чтобы она дома иронично комментировала видео, а после вовсе мастерит из стула и лыж санки и привозит её на местную вечеринку. С особой нежностью Лёша бережёт лошадей - настольк, что даже бьёт начальника за зверское обращение с ними.

Тем самым Иван Соснин чётко показывает: в современном, жестоком мире даже добро обязано быть с кулаками, иначе быть беде. Никто не посмотрит на заслуги, на проблемы со здоровьем (Лёша носит слуховой аппарат), и начнёт решать проблемы одним способом – силой. И, к сожалению, подобный метод поддержат многие. Поэтому хрупкая реальность фильма трескается от злобы и практически теряет шанс восстановить утраченные так всем необходимые любовь, спокойствие и чувство радости от жизни. Ведь без последнего, как поёт Дарья Виардо на финальных титрах, «не будет чудесного дня», а человек продолжит думать только о себе. Без возможности ощутить полноценное счастье.