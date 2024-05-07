Генри Голдинг и Сэмюэл Л. Джексон сойдутся в «Игре голов»

Сэмюэл Л. Джексон и Генри Голдинг сыграют главные роли в триллере «Игры голов» (Head Games), режиссером которого выступит Энтони Мэндлер, а сценарий написал Колин Лиддл («Страшные сказки: Город ангелов»). Как сообщает Deadline, съемки должны начаться в октябре.

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В научно-фантастическом триллере корпоративный шпион Генри (Голдинг) выдает себя за личного повара, чтобы проникнуть на виллу бывшего основателя фирмы по производству нейропротезов Грэма (Джексон) и украсть его новое изобретение, вызывающее сейсмические изменения. В результате между ними двумя начинается настоящая интеллектуальная схватка.

Энтони Мэндлер получил известность как клипмейкер, снявший музыкальные видео для Рианны, Бейонсе, Джей Зи, Мэри Джей Блайдж, Дрейка, Тейлор Свифт, Ланы Дель Рей, Jonas Brothers и других артистов, в 2018-м вышел его дебютный фильм «Монстр», а в 2023-м – «В окружении».