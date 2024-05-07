Вадим Перельман снимет триллер с Джимоном Хонсу и Коди Смитом-Макфи

Коди Смит-Макфи («Люди Икс», «Власть пса») и Джимон Хонсу («Мятежная Луна», «Шазам!») сыграют главные роли в клаустрофобном триллере «Фанатик» (The Zealot). Как сообщает Variety, снимет картину российский режиссер Вадим Перельман («Дом из песка и тумана», «Уроки фарси») по сценарию Беннетта Фишера, основанному на его собственной пьесе «Дамаск», получившей несколько профессиональных наград.

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«Фанатик» рассказывает о Хасане (Хомсу) - сомалийско-американском водителе автобуса из аэропорта Миннеаполиса, который изо всех сил пытается свести концы с концами. Когда некто Ллойд (Смит-Макфи), двадцатилетний парень, застрявший в аэропорту, предлагает заплатить Хасану, чтобы тот отвез его по суше в Чикаго, кажется, риск того стоит. Но по мере того, как растет осознание того, что его пассажир не тот, кем кажется, Хасан обнаруживает, что попал в ужасающую ловушку, из которой он не может выбраться, зная, что спасение самого себя может подвергнуть опасности бесчисленное количество других людей.

«Фанатик» — это путешествие в самую суть того, что значит быть человеком по отношению к другим людям, — говорит Перельман. - Речь идет о невидимых путях, которыми мы идем, о выборе, который мы делаем, и о неизгладимых следах, которые они оставляют в наших душах. Моя цель как режиссера — создать фильм, который не только развлекает, но и задерживается в умах и сердцах зрителей еще долгое время после того, как идут титры.

«ИнтерМедиа» напоминает, что ранее сообщалось о планах Перельмана снять фильм «Маринус» о спасении почти 14 000 беженцев во время Корейской войны.