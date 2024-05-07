Вышел трейлер военной мелодрамы «Редкая птица»

Опубликован трейлер военной мелодрамы "Редкая птица" с Катериной Шпицей в главной роли.

© Кадр из трейлера фильма "Редкая птица"

Синопсис сериала такой: "1943 год. На советском авиационном заводе готовят к испытаниям самолеты "Кречеты" - принципиально новые машины, быстрые, маневренные, мощные, настоящие редкие птицы в мире военной авиации. Это мужской мир, однако в нём одной из самых лучших летчиц считается Анна Петрова (Шпица), которая вместе с майором Зотовым (Александр Горбатов) перегоняет опытные образцы "Кречета" на фронт для боевых испытаний". Также Анна хочет поквитаться с немецким лётчиком Бриггелем, из-за которого погиб ее возлюбленный.

В ролях также: Екатерина Чаннова, Александра Соловьева, Евгения Лезгинцева, Анастасия Цибизова, Александр Горбатов, Михаил Тройник, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Муляр и другие. Одну из последних ролей здесь сыграл Сергей Пускепалис, трагически погибший в 2022 году.

Режиссер - Ольга Музалева ("Далеко от войны", "А у нас во дворе").

Премьера - в День Победы в онлайн-кинотеатре KION.