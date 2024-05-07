По информации издания Deadline, «Братья Супер Марио в кино» стали самым прибыльным фильмом 2023 года. Картина смогла обойти другие хитовые ленты: «Барби», «Оппенгеймера» и «Стражей Галактики 3».

© Кадр из трейлера фильма "Братья Супер Марио в кино"

Проект про Марио принёс чистую прибыль в размере $ 559 млн. «Барби» принесла $ 421 млн, а «Человек-паук: Паутина вселенных» — $ 328 млн.

Топ-5 самых прибыльных фильмов 2023 года

«Братья Супер Марио» — $ 559 млн.

«Барби» — $ 421 млн.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — $ 328 млн.

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — $ 204 млн.

«Оппенгеймер» — $ 201 млн.

В списке также есть фильм «Стражи Галактики 3», который принёс прибыль в размере $ 124 млн. Эта лента — единственная картина Marvel в 2023 году, которая заработала какие-то деньги и вышла в плюс.