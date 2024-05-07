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«Братья Супер Марио в кино» стали самым прибыльным фильмом 2023 года

По информации издания Deadline, «Братья Супер Марио в кино» стали самым прибыльным фильмом 2023 года. Картина смогла обойти другие хитовые ленты: «Барби», «Оппенгеймера» и «Стражей Галактики 3».

«Братья Супер Марио в кино» стали самым прибыльным фильмом 2023 года
© Кадр из трейлера фильма "Братья Супер Марио в кино"

Проект про Марио принёс чистую прибыль в размере $ 559 млн. «Барби» принесла $ 421 млн, а «Человек-паук: Паутина вселенных» — $ 328 млн.

Топ-5 самых прибыльных фильмов 2023 года

  • «Братья Супер Марио» — $ 559 млн.
  • «Барби» — $ 421 млн.
  • «Человек-паук: Паутина вселенных» — $ 328 млн.
  • «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — $ 204 млн.
  • «Оппенгеймер» — $ 201 млн.

В списке также есть фильм «Стражи Галактики 3», который принёс прибыль в размере $ 124 млн. Эта лента — единственная картина Marvel в 2023 году, которая заработала какие-то деньги и вышла в плюс.

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