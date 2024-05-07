Премьера комедии «Я не киллер» состоится в кинотеатре «Октябрь»

Специальный показ нового фильма американского режиссера Ричарда Линклейтера «Я не киллер» (Hit Man) проведут 11 мая 2024 года в кинотеатре «Октябрь» проект «Каро.Арт» и кинокомпания «Парадиз». Киноновинку представит и обсудит со зрителями актер и режиссер Андрей Гордин. Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

© Кадр из трейлера фильма "Я не киллер"

«ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии исполнили Глен Пауэлл и Адриа Архона, а также снялись Остин Амелио, Молли Бернард, Майк Маркофф, Ричи Монтгомери, Моргана Шоу и др. По сюжетиу, университетский преподаватель Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы ловить настоящих преступников. И все идет по плану, пока в этой истории не появляется женщина.

В российский прокат фильм «Я не киллер» выпустит 16 мая кинокомпания «Парадиз».