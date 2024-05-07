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Фрейя Аллан просит фанатов «Ведьмака» дать Лиаму Хемсворту шанс — он заменит Генри Кавилла

Совсем недавно стартовали съёмки четвёртого и пятого сезонов «Ведьмака» от Netflix, в которых главную роль исполнит Лиам Хемсворт. Звезда «Голодных игр» пришёл на замену Генри Кавиллу, который играл Геральта из Ривии на протяжении трёх сезонов подряд.

Фрейя Аллан просит фанатов «Ведьмака» дать Лиаму Хемсворту шанс
© globallookpress

Исполнительница роли Цири — Фрейя Аллан — прокомментировала ситуацию вокруг Хемсворта, которого фанаты сериала заранее невзлюбили из-за увольнения Кавилла. Девушка попросила зрителей дать актёру шанс: по её мнению, тот очень старается соответствовать образу своего персонажа даже в столь непростой ситуации.

"Я не хочу говорить за него, но, судя по тому, что я видела, он действительно выкладывается на полную. Он много тренировался до старта съёмок. Честно говоря, мне его жаль, потому что фанаты могут быть очень агрессивными, и это не идеальная ситуация, чтобы брать на себя чужую роль. Но мне очень интересно увидеть, что он сможет привнести. И он такой приятный парень. Я просто надеюсь, что люди дадут ему шанс."

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, его не стоит ждать раньше 2025 года.

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Генри Кавилл
Лиам Хемсворт
Netflix