Продюсер сериала «Король и шут» Игорь Гудков рассказал о съемках нового сезона

Съемки нового полнометражного фильма "Как в старой сказке" - продолжения сериала "Король и шут" - начнутся уже этой осенью.

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При этом продюсер сериала "Король и шут" Игорь "Панкер" Гудков признался, что ни сценария, ни саундтрека, ни утвержденного актерского состава у "Как в старой сказке" пока нет. Точно известно только то, что музыку снова будет писать младший брат "Горшка" - Алексей Горшенев. В прошлом он - лидер группы "Кукрыниксы", а ныне создатель своего именного проекта - "Горшенев", который исполняет на концертах и некоторые песни "Короля и Шута".

Благо и голоса обоих братьев очень похожи.

"Сейчас усилиями Александра Бузина, который помогал нам и в написании фэнтези, идет работа над сценарием. Поскольку сериал "Король и шут" был очень успешный, мы, конечно, думали над продолжение, - рассказал Игорь Гудков, носящий - еще с бытности работы музыкантом, барабанщиком - сразу два прозвища: "Панкер" и "Монозуб"."

И добавил:

"Понятно, что про саму группу снимать фильм уже нельзя, потому что главный герой, как мы знаем, трагически умер. Про него можно делать только что-то из раннего, но это мы уже показали…"

В интервью информационному агентству НСН Игорь Гудков не стал раскрывать сюжет и идеи будущего сценария. Но предположил, что посмотреть его на экране можно будет ориентировочно весной 2025 года.