Российский сериал «Саша против!» завоевал награду на фестивале в США

Драмеди "Саша против!" об отношениях в межнациональной семье, созданный компанией SoloFilm при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), получил награду за лучшую режиссуру на фестивале LA Web Series Festival в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития интернета.

© Кадр из трейлера сериала "Саша против!"

"Для меня большая честь получить награду за Лучшую режиссуру на таком масштабном смотре, куда присылают сотни сериалов со всего мира. И очень ценно, что жюри так высоко оценили российский проект, в центре которого тема межнациональных отношений", - сказала режиссер картины Анна Зайцева.

Сериал рассказывает о 17-летних москвичке Саше и казахе Мамажане. Они узнают, что их родители собираются пожениться, и теперь они станут сводными братом с сестрой. Вскоре оба понимают, что мирное благополучное сосуществование вряд ли возможно. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.

Продюсерами сериала выступили Анна Зайцева, Александр Малинкович, Макар Кожухов, Марина Катая. Главные роли исполнили Анна Потебня и Алихан Нуржауов, Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Полина Денисова, Кирилл Русин, Евгений Кунцевич, Даня Киселев, Денис Никитин, Александр Власенко.

LA Web Series Festival - фестиваль веб-сериалов, базирующийся в Лос-Анджелесе, основанный в 2009 году.