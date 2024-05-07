Нижегородка Кира Медведева сыграет главную роль в сериале «Трудная»

Кира Медведева из Нижнего Новгорода сыграет главную роль в сериале «Трудная» (18+), сообщается на сайте «Кинопоиск».

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По сюжету драмы, главная героиня Влада выходит из тюрьмы и начинает новую жизнь — устраивается на работу в бар, идет учиться в вечернюю школу. Тем не менее, прошлое мешает девушке: внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу.

Съемки проходят в Твери и Москве. В первом сезоне запланировано 9 эпизодов по 35 минут. Когда завершатся съемки и выйдет сериал — пока неизвестно.

Владу сыграет Кира Медведева. Два года назад девушка стала победительницей шоу «Новые пацанки». На проекте нижегородка рассказала, что в детстве страдала от побоев матери и одноклассников. Для контроля над эмоциями и отработке навыков самозащиты девушка занималась спортом до 19 лет, а после — начала употреблять запрещенные препараты.

Непростая жизнь сформировала Киру как резкого и вспыльчивого человека. На проекте нижегородка избавилась от своей главной проблемы: девушка часто срывалась на близких.

Позже Кира переехала в Москву и впервые снялась в сериале «Новенькие» (18+), где исполнила роль Влады.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн сыграет в новой экранизации «Буратино».