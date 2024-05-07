Названы самые прибыльные фильмы 2023 года

В Deadline назвали топ-10 самых прибыльных фильмов 2023 года.

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Первое место занимает анимационный фильм "Братья Супер Марио в кино" кинокомпаний Illumination, Nintendo, Universal Pictures и Sky Studios. Его сборы составили 559 млн долларов. На втором месте - "Барби" режиссера Греты Гервиг (421 млн долларов), на третьем - "Человек-паук: Паутина вселенных" режиссеров Жоакима Дос Сантоса, Кэмпа Пауэрса и Джастина Томпсона (328 млн долларов).

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В данном топе учитывалась только чистая прибыль, без учета средств, которые были потрачены на производство фильма и его продвижение.