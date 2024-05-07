Названы самые прибыльные фильмы 2023 года
В Deadline назвали топ-10 самых прибыльных фильмов 2023 года.
Первое место занимает анимационный фильм "Братья Супер Марио в кино" кинокомпаний Illumination, Nintendo, Universal Pictures и Sky Studios. Его сборы составили 559 млн долларов. На втором месте - "Барби" режиссера Греты Гервиг (421 млн долларов), на третьем - "Человек-паук: Паутина вселенных" режиссеров Жоакима Дос Сантоса, Кэмпа Пауэрса и Джастина Томпсона (328 млн долларов).
Также в этом списке:
- "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" (204,5 млн долларов),
- "Оппенгеймер" (201,9 млн долларов),
- "Вонка" (182 млн долларов),
- "Тейлор Свифт: The Eras Tour" (172 млн долларов),
- "Пять ночей с Фредди" (161 млн долларов),
- "Стражи Галактики 3" (124 млн долларов),
- "Щенячий патруль: Мегафильм" (114 млн долларов).
В данном топе учитывалась только чистая прибыль, без учета средств, которые были потрачены на производство фильма и его продвижение.