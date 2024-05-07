Начались съемки спин-оффа «Новеньких» с Кирой Медведевой и Глебом Калюжным

Начались съемки нового сериала "Трудная", производства онлайн-кинотеатра START и "ДОК-Синема" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

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По словам режиссера Оксаны Барковской, "Трудная" - новая глава в истории франшизы, отдельный проект, в котором рассказывается о прошлом Влады Тумановой, появившейся в четвертом сезоне "Новеньких". Главную роль исполняет Кира Медведева (победительница шоу "Новые пацанки").

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В новом сериале Влада выходит из тюрьмы и всерьез берется за свою жизнь: устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. И когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.

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Глеб Калюжный, исполнитель одной из центральных ролей, в "Трудной" дебютирует в качестве креативного продюсера.

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В ролях также: Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артем Давыдов, Василий Симонов и др.

Планируется 9 серий по 35 минут, а премьера уже в этом году в онлайн-кинотеатре START.